Diamanten huwelijksgeluk voor Jeroom en Lutgardis

Jeroom De Bruyckere en Lutgardis D’have mochten 2022 in schoonheid afsluiten. Op 29 december vierden ze hun 60ste huwelijksverjaardag. Op 8 januari vierde de familie vervolgens feest in het Kasteel van Moerkerke. Het koppel ontving felicitaties en een champagnebox uit handen van vriend des huizes burgemeester Piet De Groote. Jeroom en Lutgardis leerden elkaar kennen op het bal van de jonggezellenclub in Oedelem. Lutgardis was lid van de jonggezellenclub van Adegem, Jeroom van die van Moerkerke. Het koppel heeft twee dochters, Nathalie en Sylvie, en vijf kleinkinderen. Nathalie woont ook in Knokke-Heist, Sylvie woont in Evergem met haar gezin. Jeroom werkte 35 jaar in het Notariaat Degheldere in Heist (nu is dit Notariskantoor Eric Deroose). Lutgardis was kleuteronderwijzeres in de Oosthoek in Zevenkote gedurende 25 jaar. In hun vrije tijd speelt het koppel graag rummikub samen. Zo blijven ze bij de pinken. Lutgardis leest ook erg graag. Jeroom is dan weer een bezige bij. Tot aan zijn 82 jaar skiede Jeroom samen met Joseph De Groote, de papa van de burgemeester. Nu fietst hij vooral graag, zo’n drie keer per week 30 kilometer. (DM/foto DM)