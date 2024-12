Diamanten huwelijksgeluk voor Edith en Romain: “Leerden elkaar kennen op bal tijdens Uitkerke kermis”

Romain Van Belle en Edith Dekeyzer hebben op 7 november hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd. Romain werd op 27 oktober 1942 geboren als zesde in een gezin met zeven kinderen. Samen met zijn vier zussen en zijn twee broers groeide hij op in Uitkerke, waar hij tot het vierde leerjaar naar school ging.

Daarna ging hij naar het Sint-Pieterscollege in Blankenberge. Toen hij aan zijn leerplicht voldaan had, ging hij aan de slag bij het bouwbedrijf Scheerlinck en volgde een driejarige opleiding met een leercontract om volwaardig schrijnwerker te worden. Zijn legerdienst vervulde Romain bij de para’s. Na een intensieve en veeleisende opleiding in het trainingscentrum in Schaffen, nabij Diest, volhardde hij tijdens de gespecialiseerde training in Marche-les-Dames. In 1962 was hij zelfs een periode als para actief in Burundi. Daarna werkte hij een achttal jaar als timmerman bij Zeebrugge Abattoirs Maritimes, beter bekend als ‘de ZAM’ en solliciteerde hij bij de NMBS, waar hij onder andere actief was bij de antifraude-brigade. Hij werd bevorderd tot eerste treinbegeleider en bleef er werken tot aan zijn pensioen.

Opleiding Snit en Naad

Edith werd geboren op 18 augustus 1945, als tweede in een gezin met vijf kinderen. Ze had twee zussen en twee broers. Zij groeide op in Zuienkerke, waar ze naar de Zustersschool ging. Daarna volgde ze de opleiding Snit en Naad in de Sint-Jozefsschool in Blankenberge. Na haar studies ging ze op 18-jarige leeftijd in Brugge aan de band werken in de CBRT, de Compagnie Belge de Radio et Télévision, een bekende producent van televisietoestellen die later overgenomen werd door Philips.

Edith en Romain leerden elkaar kennen op het kermisbal in de Sint-Amand ter gelegenheid van Uitkerke Kermis. Ze trouwden en kwamen in Zuienkerke wonen. Toen hun dochter Conny en zoon Rony geboren waren, werd Edith een thuiswerkende echtgenote Intussen zijn er ook drie kleindochters Carmen, Hannelore en Astrid en vier kleinzonen Stijn, Brecht, Arnaut en Arthur. Edith en Romain zijn ook de trotse overgrootouders van Kato en Svea, en van hun pasgeboren achterkleinzoontje Juul.

De jubilarissen zijn allebei gedreven vrijwilligers, onder meer bij de Sportraad, Pasar en Samana, voor de jaarlijkse plantjesverkoop van Kom op tegen Kanker en Roefel.