Diamanten huwelijksfeest voor Monique Malengier en Willy Ostyn uit Zonnebeke

Op 9 december 1964 stapten Monique Malengier en Willy Ostyn in het huwelijksbootje voor de wet, een dag later vond hun kerkelijk huwelijk plaats in Poelkapelle. Zestig jaar later werden ze in het gemeentehuis in Zonnebeke ontvangen als diamanten paar.

Willy werd geboren in Zonnebeke op 3 mei 1940. Monique werd geboren in Zonnebeke op 9 juli 1944, maar haar ouders verhuisden al vlug naar Sint-Juliaan. Allebei stammen ze uit landbouwmiddens. Het paar baatte een landbouwbedrijf uit en kweekte groenten, varkens en runderen in de Passendalestraat. Hun eerste twee kinderen overleden op jonge leeftijd en nadien volgden nog Kathleen, Andy en Bart.

Toen Willy 79 jaar was, stopte hij als landbouwer en verhuisde het paar naar de Schipstraat. De grootste hobby van Willy is tuinieren en het kweken van groenten in zijn serre. Daarnaast gaan ze samen graag petanquen. Vroeger maakten ze ook veel busreizen. De tips voor een goed huwelijk zijn volgens het koppel veel kunnen verdragen van elkaar en respect hebben voor elkaar.

(NVZ/foto ZB)