Diamanten huwelijk voor hopboeren Marc Rosseel en Maria George

Op 17 oktober waren Marc Rosseel (82) en Maria George (81) uit de Abeelseweg in Poperinge zestig jaar getrouwd. Ze vierden dus hun diamanten huwelijk.

Marc werd geboren in Poperinge op 15 juli 1942. “In Poperinge liep ik school bij de zusters Benedictinessen en in het College. Daarna volgde ik de Landbouwschool in Roeselare. Mijn legerdienst vervulde ik drie maanden in Heverlee, en negen maanden in Brugge. Eens getrouwd, namen we de ouderlijke hofstede over van mijn ouders. We kweekten varkens en hadden bieten en aardappelen, maar de hoofdzaak was hoppe. Officieel stopten we daarmee toen ik 55 jaar werd, en de hoeve overliet aan een van de zoons”, vertelt Marc Rosseel.

Maria George werd geboren in Beveren-IJzer op 4 februari 1943. “Het lager volgde ik in mijn geboortedorp, en daarna volgde ik nog twee jaar les bij de Penitenten in Poperinge. Ik kende Marc al een tijdje, want zijn broer was getrouwd met mijn nicht. Maar het werd pas echt koekenbak tijdens de Halfoogstfeesten in Veurne. We trouwden op 17 oktober 1964”, aldus Maria.

Het echtpaar kreeg vier zonen, die allen in de boerenstiel zitten: Geert (56), Johan (55), Dirk (51) en Filip (48). Er zijn tien kleinkinderen: Elise, Jonas, Simon, Thibo, Quinten, Elien, Michiel, Valentine, Arthur en Andreas. En er zijn ook al vier achterkleinkinderen: Marcel, Heleen, Michel en Etienne. “Nu wonen wij rechtover de ouderlijke hoeve langs de Abeelseweg. We gaan nog veel helpen bij de kinderen, en gaan nu en dan ergens een koffie drinken”, besluit het echtpaar. Het feest had plaats in zaal Palace en schepen Ben Desmyter kwam het echtpaar gelukwensen in naam van de stad.