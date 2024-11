Diamanten feest voor Hieronymus en Christiane

Feest in de Stationsstraat. Hieronymus Demeulemeester (82) en Christiane Craeynest (82) vierden hun zestigste huwelijksverjaardag. In het gemeentehuis werden zij samen met hun zoon Danny verwelkomd door de burgemeester. Het koppel leerde elkaar kennen in de Kortrijkse katoenspinnerij. Hij woonde in Deerlijk en zij in Ingelmunster. Op de vraag hoe zij hun tijd invullen, antwoordde Christiane: “Door te kaarten, te breien en door ons vele jaren in te zetten voor de KVG.” De ontvangst werd genoteerd in het guldenboek en ondertekend door de gevierden, familie en vrienden. Daarna was er receptie met veel gelegenheid om herinneringen uit de zestig diamanten jaren op te halen.