Diamanten feest voor André Rabaey en Francine Vanderbeke

Op 11 mei 1963, iets meer dan 60 jaar geleden, stonden André (84) en Francine (86) voor de burgemeester in Roeselare. 60 jaar later vieren ze hun diamanten huwelijk met hun vier kinderen, zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen in de feestzaal van de Reygaerd in Avekapelle. André, afkomstig uit Veurne, was jarenlang werkzaam in een bank in Leisele. Zijn echtgenote Francine, die uit Kortrijk afkomstig is, was verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis en later fulltime huisvrouw.

De pensioenleeftijd is voor beiden geen zwart gat. André is lid van het Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe, die de rijke West-Vlaamse taal en gezegden in ere herstelt en houdt. Francine slaat dan weer graag een babbeltje aan de telefoon met vrienden, vriendinnen of dochters, en dat kan soms wat uitlopen. André tuiniert graag en noteert minutieus hoeveel hij oogst en hoe de weersgesteldheden waren. Samen kunnen ze uren puzzelen, maar af en toe een uitstapje maken staat ook op hun programma.

Op de foto zien we in het midden het jubilerend koppel André en Francine met achterkleinkinderen Rhune en Vincent, achter hun ouders staan de vier dochters, Els, Greet, Ann en Kaat met hun partners Thierry, Danny, Johan en Pascal. Ook alle kleinkinderen waren op het feest aanwezig: Shauny en Michael, Robby en Nathalie, Dimitri, Anouschka, Lorenz en Maaike, Cedric, Jens en Fane. Burgemeester Peter Roose en schepenen Jan Verfaillie, Anne Dequidt en Guido Hoste vertegenwoordigden het stadsbestuur van Veurne. (JT/foto JT)