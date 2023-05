Diamant voor Walter en Francine

De ontvangst van het diamanten paar Walter Deleersnyder (85) en Francine Vandenbroucke (85) uit de Pieter Jan Renierstraat moest vorig jaar uitgesteld worden. Op hun 61ste huwelijksverjaardag ging het familiefeest nu wel door. Burgemeester Claude Croes verwelkomde hen in het gemeentehuis en zei dat het twee rasechte Deerlijkenaren zijn. “Zeer goed gekend in de gemeente en actief in verenigingen zoals Samana, Okra en Femma.” De jubilarissen hebben drie kinderen, zes kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Het guldenboek werd ondertekend en na het nemen van de groepsfoto volgde een gezellige receptie. (MVD/foto MVD)