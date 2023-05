Diamant voor uitbaters van De Pollepel André en Jenny: “Hun café is een monument”

André Callewaert (83) en Jenny Mahieu (82) uit Reninge vierden op 1 mei hun diamanten huwelijksverjaardag. Daarnaast baten ze samen al zestig jaar café De Pollepel op de Dorpplaats in Reninge uit. Een dubbel jubileum dus.

André Callewaert en Jenny Mahieu zijn allebei geboren in 1940 in Diksmuide. Jenny groeide op in een bakkersgezin in Woumen. De roots van André liggen in Lo. André en Jenny leerden elkaar kennen in dancing Tirol in Diksmuide en trouwden op 1 mei 1963. Op een woensdag, en dat was niet toevallig. De woensdag was de sluitingsdag van de bakkerij van Jenny’s ouders. Ze gingen op huwelijksreis naar de Ardennen. André en Jenny hebben een zoon Filip, en twee kleinkinderen Emile en Esmée. Surfen was vroeger de grote hobby van André. Zo was hij vaak terug te vinden op het spaarbekken in Nieuwpoort. Maar ook op de IJzerbroeken demonstreerde hij ooit zijn surfkunsten. En Jenny? Die kan niet stilzitten. Bezig zijn is haar hobby.

60 jaar De Pollepel

Naast zestig jaar getrouwd, baten André en Jenny ook al even lang café De Pollepel in Reninge uit. André eigenlijk al 61 jaar, want hij hield samen met zijn mama het café al een jaar voor hun huwelijk open. “Het caféleven is de voorbije zestig jaar enorm geëvolueerd”, zegt André. “Vroeger haalden we de bakken bier gewoon uit de kelder. Nu zit alles in frigo’s en later kwam de tapinstallatie. Maar in het begin vonden de klanten het bier uit de koelkast te koud. Ze waren dat niet gewoon. Het aantal cafés is ook fel verminderd. In het begin waren hier negen cafés, nu nog twee.”

“Vroeger haalden we de bierbakken uit de kelder. Koude pintjes? Dat wilde niemand”

Café De Pollepel heeft een vast cliënteel. “Onze klanten zijn rustige mensen”, zeggen André en Jenny. “Het gewone pintje wordt nog altijd het meest verkocht. In de beginjaren was dat Leopold, daarna Wiels en nu Jupiler. Het aanbod bieren is in de loop der jaren wel enorm uitgebreid.”

Kapperszaak en café

Tot voor kort combineerde André de café-uitbating met een kapperszaak. “Als kapper heb je veel sociaal contact”, zegt de 83-jarige ex-kapper. “Op de kappersstoel wordt ook veel verteld. Waar of niet waar, dat laat ik in het midden. Ook aan de toog doet iemand wel eens zijn verhaal. We bieden een luisterend oor, maar het blijft altijd binnenkamers. Horen, zien en zwijgen.”

Op de foto herkennen we v.l.n.r. schepen Wout Cornette, Fiona Louwagie, Esmée Callewaert, burgemeester Lode Morlion, Isabelle Hennebelle, Emile Callewaert, het jubilerende paar Jenny Mahieu en André Callewaert, Filip Callewaert, schepen Johan Mathys en schepen Lieve Castryck. (foto ACK) © Annie Callewaert

Een kapperszaak in een café zorgt uiteraard ook voor leuke anekdotes. “Zo kwam er eens iemand langs om zijn haar te knippen, maar hij moest even wachten”, zegt André. “Terwijl hij op zijn beurt wachtte, begon hij te kaarten en hij bleef maar kaarten. Na het spelletje rekende de man af, inclusief knipbeurt, en ging naar huis. Toen hij thuiskwam, stelde hij vast dat zijn haar niet geknipt was. In paniek belde hij mij op, want hij moest ‘s anderendaags naar een feest en zijn haar moest dus hoognodig worden geknipt. Ik heb die man dan nog om middernacht langs laten komen om alsnog zijn haar te knippen.”

“We doen het nog altijd graag, dus zolang het gaat, doen we verder”

Café De Pollepel is ook de uitvalsbasis van wielertoeristenclub De Pollepeltrappers. Het was jarenlang ook het clublokaal van voetbalclub Toekomst Reninge. “Toen was er nog geen kantine”, zeggen André en Jenny. “Er was hier jaren geleden ook een biljartclub actief. Maar die bestaat ondertussen niet meer. De biljarttafel hebben we na verloop van tijd weg gedaan omdat we vonden dat die te veel plaats innam.”

Aan stoppen denken André en Jenny voorlopig nog niet. “Zolang het gaat, doen we verder”, besluit het horecakoppel. “We doen het nog altijd graag.”

Geluk

“We mogen ons bijzonder gelukkig achten dat we in Reninge nog een echt dorpscafé hebben”, zegt burgemeester Lode Morlion. “Het is een plek waar jong en oud nog altijd kunnen samen komen. De Pollepel kunnen we dan ook een monument noemen. Het is schoon te zien dat André en Jenny nog samen het café draaiende houden. Op deze manier samen in goede gezondheid oud worden is een echt geluk.”