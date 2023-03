Diamant voor Roger en Huguette

De 83-jarige Roger Foulon en de 79-jarige Huguette Vanderbeken werden ontvangen door het gemeentebestuur. Naar aanleiding van hun diamanten huwelijksjubileum kregen ze een receptie aangeboden in het gemeentehuis van Olsene. Roger werd geboren in Dottenijs en Huguette in Deerlijk. Ze leerden elkaar kennen in een dancing in Heestert. Ze stapten in het huwelijksbootje op 10 januari 1963 in Deerlijk en wonen nu in de Posthoornstraat in Machelen. Het diamanten echtpaar heeft 1 kind en 4 kleinkinderen. Roger en Huguette waren tijdens hun beroepsleven werkzaam in de textielsector. Roger verzamelt oude munten en heeft in 56 wielerwedstrijden met een volgwagen gereden en Huguette houdt zich vooral bezig met het huishouden. (MV/foto MV)