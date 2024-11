Diamant voor René en Monique

Op zondag 24 november, vierden Monique Thery (90) en René Callens (84) hun diamanten bruiloft in feestzaal De Kroon in Esen. Het paar is gehuwd op 28 november 1964. René was mekanieker en Monique werkte in het onderhoud. Het paar kreeg één dochter Petra, gehuwd met Danny Seys. Zij wonen in Jonkershove. Intussen zijn er twee kleinkinderen Sven Seys en Jana Seys, en twee achterkleinkinderen Nand Labaere en Otis Labaere. Het paar woont in de Diksmuidse deelgemeente Woumen. Op de foto vooraan van links naar rechts schepen Greet Dever, het jubilerende paar Monique Thery en René Callens, Petra Callens met op haar schoot Nand Labaere en Danny Seys met op zijn schoot Otis Labaere. Op de tweede rij zien we burgemeester Lies Laridon, Sven Seys, Jana Seys en Jelle Labaere. (foto ACK)