Diamant voor oudste bewoners van de Gaverwijk

Frans Van Neste en Monique Dujardyn uit de Gaverstraat vierden samen met hun familie hun 60ste huwelijksverjaardag in Swaenenburg.

Jubilaris Frans Van Neste is een geboren en getogen Oostrozebekenaar, die op 27 oktober 1939 het levenslicht zag. Hij groeide op binnen een gezin van vijf kinderen.

Eenmaal de school achter de rug kon Frans thuis werken, want vader was een zelfstandig vlasser.

“Ik bleef aan het vlas werken tot mijn 21 jaar en verkaste vervolgens naar de firma Vanden Avenne, waar ik mijn toekomstige vrouw leerde kennen.”

Van vlas naar plastiek

”In 1964 veranderde ik nog eens van werkgever en trok aar de gebroeders Vanyzere, eveneens vlassers, maar toen de zij stopten met de vlasbewerking ben ik van het vlas naar de plastiekverwerking overgeschakeld. Ik ben er blijven werken tot mijn 56ste, het jaar waarop ik op brugpensioen kon. Zo kan ik al vele jaren genieten van mijn op pensioen.”

Of hij er ook nog een leuke hobby op nahoudt? “Niet echt al, hou ik erg van fietsen samen met mijn vrouw en er wordt ook geregeld een kaartje gelegd. Vroeger gingen we ook jaarlijks op reis en het lezen van de dagelijkse krant zorgt ervoor dat ik op de hoogte blijf van wat er gebeurt rondom mij.”

Echtgenote Monique Dujardyn werd geboren op 19 juni 1944. Ook zij komt uit een kroostrijk gezin van zeven kinderen. “Ik liep school tot mijn 15 jaar, want na de lagere school liep ik nog één jaartje huishoudschool. Op 15-jarige leeftijd ging ik aan de slag als dienstmeid bij Georges Vanden Avenne en bleef dat doen tot mijn 55 jaar.”

Vrijwilligerswerk

Of zij er nog in slaagt haar dagen goed te vullen? “Naast het gezinswerk verrichtte ik nog heel veel vrijwilligerswerk bij onder andere Okra, Ziekenzorg en het seniorenfeest. Er wordt ook nog wat gewandeld en gefietst en elke dag ben ik ook een paar uur bezig op mijn pc. Vroeger gingen we ook voor een paar weken op reis naar de zon en dat meestal naar Spanje. “

Verklappen we nog dat het echtpaar één dochter heeft Claudine, die getrouwd is met Rik Vroman. Zij zorgden op hun beurt voor drie kleinkinderen, met name Emiel, Irene en Leonie.