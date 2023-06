Diamant voor Maria en Daniel

Daniel Vanhove (82) en Maria Seys (87) uit de Molenstraat vierden vorige week hun zestigste huwelijksverjaardag. Het echtpaar heeft 4 kinderen en 8 kleinkinderen. Zij huwden op 11 mei 1963 in Moere. Daniel houdt zich vooral bezig met de stambomen van families. Zijn collectie van zo’n 12.000 bidprentjes is een van zijn passies. Maria geniet van kalligrafie, tuinieren en huishoudelijke taken. Burgemeester Gauthier Defreyne ging het echtpaar opzoeken tijdens het familiefeest in de Vossenberg in Hooglede en overhandigde het echtpaar bloemen en geschenken namens het stadsbestuur. (TVA/foto PM)