Diamant voor Margaretha De Coster en Frans Vanmaele

Margaretha De Coster en Frans Vanmaele vierden hun diamanten huwelijksverjaardag op zondag 20 oktober in het Kasteel van Moerkerke. Frans en Margaretha trouwden op 24 oktober 1964 in Moerkerke. Frans is afkomstig van Ruiselede maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Adegem. Margaretha, Greta voor de vrienden, is een echte Moerkerkse die opgroeide in een landbouwersgezin in de Leestjesstraat. Frans en Greta leerden elkaar kennen tijdens een Vlaamse kermis in Maldegem. Na hun huwelijk begonnen ze zelf ook een melkveebedrijf, vlak bij de ouders van Greta in de Leestjesstraat. Frans en Greta kregen drie kinderen. Hun nageslacht bestaat voorts uit zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Het kranige koppel gaat graag fietsen en maakte al heel wat mooie reizen. Een delegatie van het stadsbestuur kwam de jubilarissen feliciteren en had een geschenk bij. (PDV/foto DC)