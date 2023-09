Diamant voor Marc Taveirne en Irma Pyck uit Poperinge

Marc Taveirne (85) en Irma Pyck (82) vierden de zestigste verjaardag van hun huwelijk. Marc werd geboren op 22 september 1938, Irma op 4 oktober 1941.

“Wij hebben onze hele carrière een landbouwbedrijf uitgebaat. Eerst in de Gapaardstraat in Watou, en later, sinds 1979, in de Oostlaan in Poperinge, waar we nu nog wonen. Een tiental jaar geleden hebben we wel ons land verkocht”, vertelt Irma.

“Wij trouwden op 29 september 1963 in Vlamertinge, en kregen zes kinderen: Marijke (59), Kristien (57), Johan (54), Sabien (48), Evelien (45) en Wim (38). Deze laatste woont nog thuis, en is zelfstandig land- en tuinbouwer. Er zijn ondertussen negen kleinkinderen, en één achterkleinkind.” Tijdens het feest mocht het echtpaar de gelukwensen van de stad Poperinge in ontvangst nemen van schepen Loes Vandromme.

(AHP/foto MD)