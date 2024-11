Diamant voor Lucienne en Walter

Walter Gantois (°1941), afkomstig uit Bulskamp, leerde Lucienne (°1943) kennen op een dansavond in het park de zondag na de julikermis in Veurne. Maar doordat Walter nog eerst zijn legerdienst moest doen, startte de vrijage rustig. Walter begon bescheiden een kaartje te sturen maar naarmate de verkering vorderde werden de kaartjes lange brieven.

Op 31 oktober 1964 stonden Walter en Lucienne in de kerk van Houtem, het begin van een 60-jarig gelukkig huwelijksverhaal. Ze gingen in Bulskamp wonen, waar ze een winkel openden van elektrische toestellen. Ondertussen deed Walter, als elektricien, allerhande herstellingen bij mensen thuis. Ze hielden samen 36 jaar de winkel open. Lucienne en Walter kregen twee zonen, Alain en Kris. Alain en Suzy Ramboer zijn de trotse ouders van drie zonen: Maxim, Mathias en Laurens. Kris, partner van Saskia Huyghe, is pluspapa van Jolien en Siebe Pinceel. Ondertussen is de familie uitgebreid met vier achterkleinkinderen: Basiel, Adriaan, Nell en August.

Lucienne en Walter droegen na een tijdje de zaak over aan hun zoon Alain, die de activiteiten van zijn vader voortzette. Zoon Kris ging voort in de richting van financiën en administratie.

Het koppel ondernam mooie reizen naar onder meer Zuid-Afrika en Canada. Ondertussen is de tijd gekomen om het wat rustiger aan te doen. Wandelen en fietsen staan steevast op hun programma. Als werkende leden van NEOS zijn ze ook nog voortdurend aan de slag.

Postzegels

Walter is ook trots op zijn postzegelverzameling. Hij heeft albums vol met postzegels over het thema ‘ruimtevaart’ in al zijn betekenissen. Natuurlijk houden ze samen nog wat vrije tijd over om hun schatten van kleinkinderen in de watten te leggen. Jaarlijks trekken ze eropuit met de kinderen en kleinkinderen voor een gezellig weekend in eigen land.

Op zaterdag 26 oktober werden Lucienne en Walter samen met hun kinderen en kleinkinderen ontvangen op het stadhuis van Veurne door burgemeester Peter Roose en schepenen Guido Hoste en Anne Dequidt. (JTV)