Diamant voor Johan Top en Antoinette Suffys

Op 24 december mochten Johan Top en Antoinette Suffys klinken op hun diamanten huwelijksverjaardag. Burgemeester Cathy Coudyser en schepen Yves Merlevede feliciteerden het koppel namens het gemeentebestuur. Een kerstavond met dubbel feest dus. Johan en Antoinette leerden elkaar kennen op een feestje van het nichtje van Antoinette. Ze kregen twee zonen samen: Nick en Jan. Ondertussen heeft het koppel ook al vier kleinkinderen: Max, Marcel, Joe en Julie. Johan en Antoinette hebben hard gewerkt tijdens hun loopbaan. Johan was zaakvoerder van familiebedrijf Top Mouton in Poperinge en Antoinette baatte een kinderwinkel uit in Ieper. Later werd ze Johans rechterhand bij Top Mouton. Nu geniet het koppel vooral van reizen en rust. (HH/gf)