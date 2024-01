Diamant voor Daniël en Laurette

Daniël Vandaele en Laurette Wattyn werden met hun familie uitgenodigd in het kasteel Ter Borcht, dit naar aanleiding van hun diamanten huwelijksjubileum. Daniël Vandaele werd geboren op 12 december 1942 in Tielt. Zijn ouderlijk huis bevond zich toen in de Oude Stationsstraat. Daniël volgde zijn leerjaren aan de Sint-Godelieveschool in Tielt. Op 14-jarige leeftijd trok hij in dienst bij stoffeerder Robert Vande Riviere in Tielt. Daniël heeft nooit een andere baas gekend. Hij bleef in het bedrijf tot hij op 56-jarige leeftijd met pensioen kon. In zijn vrije tijd hield hij van de vinkensport, hij was bij de vinkenmaatschappij Recht voor Allen. Daarnaast vond hij ook nog de tijd om een kaartje te leggen in Den Olifant. Daniël volgt eveneens het koersgebeuren van dichtbij. Laurette Wattyn zag het levenslicht op 22 december 1942. Ze liep school aan het Sint-Lutgardisinstituut en daarna trok ze naar de breifabriek van Debruyne in Meulebeke. Ze werkte daar tot haar eerste zoon Kurt geboren werd.

Daniel en Laurette traden in het huwelijksbootje op 3 januari 1964. Ze leerden elkaar kennen aan De Weegbrug, aan het station in Meulebeke. Het was liefde op het eerste zicht. Het koppel heeft een zoon Kurt en een dochter Heidi. Kurt is getrouwd met Dorine Debuck. Zij hebben een dochter Shani (met Pieterjan Croene). Shani en Pieterjan zorgden voor een achterkleinkind Tobe. Heidi is getrouwd met Chris Bouckhuyt. Hun dochter Hanne is met Simon Debo. Zij hebben een zoon Mathis. Daniel en Laurette hebben ooit heel veel gereisd. Benidorm was een van hun geliefkoosde bestemmingen. Nu doen ze het kalmer aan maar toch ondernemen ze iedere namiddag uitstapjes die altijd eindigen op een terrasje waar het gezellig keuvelen is met de andere bezoekers. (LB)