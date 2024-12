Diamant voor André en Dina: “Liefde op het eerste gezicht”

Op zondag 10 november werden André Lecluyse en Dina Lattré op het gemeentehuis gehuldigd. Het echtpaar, beiden geboren en getogen Winkelnaars, is inmiddels zestig jaar getrouwd.

Op 15 oktober 1964 stapten André Lecluyse en Dina Lattré in het huwelijksbootje. Zowel Dina als André groeiden op in Sint-Eloois-Winkel. Dina was de jongste van drie meisjes.

Het gezin Lattré woonde in de Gullegemsestraat.

Dina doorliep de lagere school in de gemeente en startte haar beroepscarrière op 14-jarige leeftijd. Ze ging aan de slag in de verkoop. Aanvankelijk werkte ze negen jaar thuis bij haar ouders en trok ze de baan op met groenten en fruit. Later werkte ze als vertegenwoordigster bij Jeannine Vandenheede uit Wakken.

Meubelmaker

André groeide op met vier broers en een zus. Ook hij woonde langs de Gullegemsestraat. Na de lagere school trok hij naar het VTI in Kortrijk. André werkte zijn hele carrière in de houtsector. Zo was hij aan de slag als meubelmaker en schrijnwerker. Het grootste deel van zijn loopbaan werkte hij bij het bedrijf Aurora.

Dina en André leerden elkaar kennen via gezamenlijke vrienden. Het was liefde op het eerste gezicht. Het koppel trouwde op 15 oktober 1964 in Sint-Eloois-Winkel voor toenmalig schepen Julie Vynckier. De wittebroodsweken brachten ze door in Lourdes. Het jonge paar woonde aanvankelijk een tijdje mee bij de ouders van Dina. Eind 1965 gingen ze in hun eigen huisje langs de Molenstraat in Rollegem-Kapelle wonen. Tien jaar later verhuisden ze naar de Kortwagenstraat in Ledegem.

Hun gezinsgeluk werd bezegeld met twee dochters: Heidi en Nancy. André en Dina zetten zich als lid van Okra en het ACW-bestuur, ook jarenlang in voor het verenigingsleven . (BF)