Diamant voor André en Christine

André Parmentier (78) en Christine Gerard (78) uit Abeele hebben op 23 februari hun diamanten huwelijksjubileum gevierd.

De vonk sloeg over op een trouwfeest van een familielid van Christine. Ze trouwden in 1963 in Kortrijk, vanwaar Christine afkomstig is. André werd geboren in Lauwe en groeide op in Wevelgem. Sinds 1969 wonen ze in Zwevegem. Het gezin werd gezegend met twee zonen en twee dochters; er zijn elf kleinkinderen en één achterkleinkind.

André werkte bij De Witte Lietaer, Koramic, reed met de schoolbus met zijn vrouw als busbegeleidster, en was aan de slag bij IMOG. Christine werkte ook nog in de confectie. André was vroeger terreinverzorger op het voetbalveld van Zwevegem-Knokke, nu struint hij de straten af als Mooimaker. Mensen helpen zit hem in het bloed. Christine houdt van breien, puzzelen en taarten bakken. Bovendien doet zij er alles aan om bij te blijven wat computervaardigheden betreft. “Wij hebben werkelijk fantastische ouders!”, luidt het bij dochter Marleen. (DVZ/foto DVZ)