Diamant voor André Deleu en Anna D’Halluin

Het gemeentebestuur zette André Deleu en Anna D’Halluin in de bloemetjes. Het diamanten echtpaar uit de Slypsstraat beloofde elkaar zestig jaar geleden eeuwige trouw.

Een diamanten jubileum nodigt uit om even terug te blikken en daarvoor moeten we terug naar 1938 en 1942. Anna werd geboren op 9 januari 1938 als vierde in een gezin met zeven kinderen. Het gezin D’Halluin woonde op de Bakkershoek in Dadizele.

Anna doorliep de school in de Pompeschittersgemeente en trok daarna voor twee jaar naar St.-Georges in Menen.

Op haar vijftiende bleef ze thuis om mee te helpen op de hoeve van haar ouders. Ook André stamt uit een landbouwersgezin. Hij werd geboren op 11 juli 1942 en groeide op een hoeve langs de Kleine Moorsledestraat in Ledegem op. André liep school in Slyps en volgde daarna nog enkele jaren landbouwschool in Roeselare. Ook André bleef rond zijn vijftiende thuis om mee te helpen met zijn ouders.

Het liefdesverhaal van Anna en André startte op de kermis in Dadizele. André herinnert zich goed dat de eerste vonk oversloeg aan het schietkraam. Op 27 oktober 1964 stond het koppel voor het gemeentehuis in Dadizele op elkaar zijn jawoord te geven.

Vijf kinderen

Na de huwelijksreis naar Lourdes nestelde het jonge paar zich op de hoeve langs de Kleine Moorsledestraat waar ze tot 2010 boerden. Kleinzoon

Stijn nam in 2010 het roer over. Sindsdien wonen de jubilarissen langs de Slypsstraat.

André gaat nog heel erg vaak terug naar de plek waar hij jarenlang werkte om mee te helpen op de boerderij.

Anna en André kregen vijf kinderen. Marnick, Nicole, Filip, Kristel en Carine. Carine stierf spijtig genoeg op jonge leeftijd.

Met Dieter, Stijn en Brecht zijn er inmiddels drie kleinkinderen. Onderaan de stamboom prijken er reeds zes achterkleinkinderen: Marie, Achiel, Agnes, Claire, Maurice en Freya. (BF)