Diamant voor Alice en Gerard

Alice D’Hert (87) en Gerard Pollet (84) waren op 31 augustus zestig jaar getrouwd. Dat jubileum hebben ze gevierd in het wzc Zilvervogel in Woumen, waar Gerard sinds een jaar verblijft. Ze leerden elkaar kennen via Alices broer, een vriend van Gerard. Om elkaar wat meer te zien ging Alice regelmatig helpen op de hoeve van Gerards ouders. Korte tijd later besloten ze in het huwelijksbootje te stappen. Ze kregen vier kinderen: Godelieve, Geert, Dominique en Gina. Die zorgden voor tien kleinkinderen. Ondertussen zijn er ook al vijf achterkleinkinderen. Alice en Gerard hadden een varkenskwekerij in Zuidschote en teelden witloof. Toen Alice zestig werd, hebben ze de boerderij verkocht en zijn ze in Esen gaan wonen. (foto SD)