Denis en Lena zijn vijftig jaar getrouwd

Op 6 december 1974 stapten Denis Decroy en Lena Haek in het huwelijksbootje. Het koppel is inmiddels vijftig jaar getrouwd.

Jubileren is het ideale moment om eens terug te blikken. Denis is een geboren en getogen Moorsledenaar. Samen met zijn ouders, de voormalige uitbaters van De Rembrandt, en zijn zussen woonde hij eerst negen jaar op De Waterdam. Daarna verhuisde het gezin naar De Rembrandt. Denis liep school in zowel Slypskapelle, in de voormalige staatsschool als in de gemeenteschool. Toen hij ruim dertien jaar oud was ging hij werken bij meubelen Vanackere en Spanbo. Op zijn 18de kon hij aan de slag bij de Yzerweg in Brussel. Als rangeerder koppelde hij er treinen. Denis trok vroeger met zijn discobar Studio 17 naar tal van feesten, vandaag de dag is hij een fervent wandelaar met jaarlijks meer dan tweeduizend kilometer op de teller. Lena groeide op in Beveren bij Roeselare en ging er ook naar de lagere school. Na haar studies aan de Burgerschool in Roeselare kon Lena aan de slag bij de firma Snauwaert, gespecialiseerd in het maken van tennisrackets. Van 1989 tot 2007 kon je Lena en Denis terugvinden achter den toog in café de Uilenspiegel. Lena houdt vandaag van de huishoudelijke taken en helpt ook graag bij de kinderen. Ze houdt ook van fietsen.

Feest in De Rembrandt

Het gouden echtpaar leerde elkaar kennen tijdens het uitgaansleven in De Beurs in Roeselare. Denis nodigde Lena uit voor een dans. Van het één kwam het ander. Denis en Lena trouwen op 6 december 1974 voor de wet in Roeselare. Op 14 december vond het kerkelijk huwelijk plaats in Beveren. Het feest hielden ze, hoe kan het ook anders, in De Rembrandt in Moorslede. Het koppel woonde aanvankelijk langs de Breulstraat, maar verhuisde later naar hun huidige woning langs de Emiel Jacqueslaan in Moorslede. Ze kregen drie zonen: Yves, Peter en Dieter. Met Amélie, Estelle en Rosalie zijn er drie kleindochters. (BF)