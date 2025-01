Danny en Mieke zijn een gouden paar

Voor Mieke Doop en Danny Samyn duurden de eindejaarsfeesten wat langer. Op 4 januari werden ze in het gemeentehuis ontvangen naar aanleiding van hun gouden huwelijk. Danny werd geboren in Roeselare op 21 november 1955. Mieke liet zich voor het eerst horen op 8 november 1955, ook al in Roeselare. Het echtpaar woont in de Spanjestraaat op De Tassche. In 1975 waren ze er op 3 januari al vroeg bij om in Roeselare in het huwelijk te treden. Een huwelijk dat met twee kinderen werd gezegend. Dochter Veerle is getrouwd met Claude Verbeke en ze wonen in Koolskamp in Dorpscafé De Uil. Zoon Arne woont samen met Wendy Vandeputter.

Danny heeft er een lange beroepsloopbaan opzitten onder meer bij Goddeeris en in het transport. Hij ging met brugpensioen in 2019. Honden africhten en fietsen in clubverband zijn twee van zijn hobby’s. Na twee jaar als winkelbediende werkte Mieke zes jaar bij Ardo. Daarna werd ze schoonmaakster en huisvrouw. Ook Mieke hield van de honden en ging vaak mee naar wedstrijden. Nu is zen een krak in het invullen van kruiswoordraadsels. De twee leerden elkaar kennen in het openluchtzwembad te Roeselare. (JM)