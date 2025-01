Convoi Exceptionnel van de Liefde: Jonas vervoert met vrouw Lindsay en hun drie kinderen zijn mooiste lading ooit

Dat het niet altijd een huwelijksbootje moet zijn, bewezen Lindsay De Wilde (31) en Jonas Bulcaen (35) zaterdag 25 januari 2025 in Anzegem. Rond 11 uur trok een indrukwekkend Convoi Exceptionnel alle aandacht aan het gemeentehuis: een glimmende zwarte vrachtwagen met oplegger waarop een tweede spiksplinternieuwe vrachtwagencabine prijkte, begeleid door twee feestelijk versierde gele wagens.

Jonas, die al twee jaar uitzonderlijk vervoer doet voor Comitra in Deerlijk, had samen met zijn collega’s gezorgd voor een uniek trouwdecor. Tot diep in de nacht waren ze bezig: poetsen, lampen vervangen, witte lintjes ophangen. Alles om dit moment onvergetelijk te maken. In de cabine op de oplegger zaten de tortelduifjes zelf en in een van de wagens genoten de kinderen Joey (6), Jenko (8) en Yalenka (13) van deze bijzondere dag.

De schepen sprak hen liefdevol toe in de raadzaal: “Een ring is een cirkel zonder begin of einde, net als jullie verbondenheid.” Maar de echte symboliek? Die zit in het konvooi van het leven: “Het gaat niet om de bestemming, maar om de reis samen.”