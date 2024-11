Carlos en Lutgart varen in een gouden huwelijksbootje

Naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum werden Carlos Van De Voorde (74) en Lutgart Cochuyt (72) op het gemeentehuis uitgebreid in de bloemetjes gezet. Hun liefdesverhaal begon in de winter van 1970, toen ze elkaar leerden kennen op een bal in Zaal D’Havé in Adegem, waar die avond het orkest Pollier combo speelde. Lutgart bewaart tot op de dag van vandaag het toegangsticket van die avond. Na vier jaar verkering huwden ze. Hun liefde werd bekroond met kinderen Marc (1976) en Ann (1980). Anno 2024 zijn er ook al drie kleinkinderen en een pluskleinkind. Carlos werkte als onderhoudsmecanicien bij Campina in Sleidinge en Lutgart was aan de slag in de grootkeuken van het Sint-Elisabethziekenhuis in Sijsele. Hun liefde werd bekroond met kinderen Marc (1976) en Ann (1980). Anno 2024 zijn er ook al drie kleinkinderen en een pluskleinkind. Ze werken graag samen buiten, trekken er graag op uit met de fiets en houden van reizen. Lutgart is ook actief als bestuurslid bij Neos Adegem en de Seniorenraad en ook Carlos zet zich graag in voor wie wat hulp kan gebruiken. (foto MIWI)