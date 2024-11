Buren Norbert Cool en Sonja Desmet al 50 jaar een paar

Norbert Cool en Sonja Desmet uit de Begoniastraat werden ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum met de familie op het gemeentehuis ontvangen. Het koppel stapte op 9 augustus 1974 in het huwelijksbootje en is 50 jaar getrouwd.

Een jubileum is de ideale gelegenheid om even terug te blikken. Sonja haar verhaal begon op 30 augustus 1954. Ze is een tweede in een gezin met vier kinderen. Sonja bracht haar eerste levensjaar in Rollegem-Kapelle op de Geuzesmisse door.

Het gezin verhuisde al snel naar Beitem waar Sonja ook de lagere school doorliep. Daarna volgde ze snit en naad aan het KTA in Roeselare. Toen Sonja een jaar of 16 oud was ging ze aan de slag bij Confisserie Ameel in Roeselare. Vervolgens bleef Sonja een tiental jaar thuis om als huismoeder voor de kinderen te zorgen. Eens de grootste zorgen voorbij, ging Sonja opnieuw aan de slag als champignonplukker bij Inagro in Beitem. Ze zou er dertig jaar werken.

Spinner en chauffeur

Norbert werd geboren op 20 juni 1951, als derde telg in een gezin van negen kinderen. Het gezin Cool woonde aanvankelijk in Ieper, maar verhuisde al snel naar de Ieperseweg in Beitem. Als jonge gast van veertien jaar startte Norbert zijn loopbaan als spinner bij Dumont-Wyckhuyse in Roeselare.

Tijdens zijn legerdienst in Duitsland mocht Norbert de kantine uitbaten. Eenmaal terug in België startte hij als biervoerder bij brouwerij Trois-Rois in Beitem. Daarna werkte hij ook nog als chauffeur bij brouwerij Lefere in Roeselare. De laatste jaren van zijn loopbaan was Norbert aan de slag bij betonverwerker bij VOR in Beitem.

Norbert en Sonja waren vroeger buren. De een woonde langs de Ieperseweg 61, de andere in het nummer 65.

Op 9 augustus 1974 stonden ze in het voormalig gemeentehuis van Rumbeke om elkaar hun jawoord te geven. Na het kerkelijk huwelijk vestigde het paar zich langs de Landbouwstraat in Roeselare. Later verhuisden ze naar Beitem om uiteindelijk in 2011 in de Begoniastraat in Rollegem-Kapelle te belanden. Hun gezinsgeluk werd bezegeld met twee kinderen: Andy en Elsie. Inmiddels zijn er ook al zes kleinkinderen: Kaisma, Guillaume, Mathis, Neela, Yarne en Lasse. (BF)