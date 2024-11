Briljanten huwelijksgeluk voor Frans en Rosa

In het gemeentehuis werden Frans Verbeke (87) en Rosa Dutoit (84) ontvangen voor hun 65ste huwelijksverjaardag. Het briljanten echtpaar heeft twee kinderen (Nathalie en Patrick), vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Frans en Rosa leerden elkaar kennen op de werkvloer bij atelier Nuyttens in Deerlijk. “Wij werkten eerst in de oude gebouwen in het centrum en later in de nieuwe fabriek nabij Harelbeke. Het was confectie en ik moest knopen aan de hemden naaien”, vertelt Rosa. (MVD/foto MVD)