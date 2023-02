Briljanten huwelijksboot voor Daniel en Angela

Het is niet iedereen gegeven, maar Daniel Gadeyne en Angela Clarysse, wonende in de Zuidstraat in Ichtegem en landbouwechtpaar op rust, varen op een briljanten huwelijksbootje.

Ze vierden in aanwezigheid van hun familie hun 65-jarig huwelijksjubileum in feestzaal De Kroon in Esen en kregen er het bezoek van burgemeester Lieven Cobbaert en de schepenen Celesta Muylle en Tina Ledaine, die hen namens het lokaal bestuur kwamen feliciteren, en hen bloemen en een geschenk overhandigden. De Ichtegemse burgervader bracht ook de gelukwensen over van het koningspaar.

Huizen bouwen

Daniel zag het levenslicht in Ichtegem op 29 januari 1935, Angela werd geboren in Aartrijke op 1 juni 1933. Het echtpaar leerde elkaar kennen doordat Daniel landbouwgrond had in de buurt van het ouderlijk huis van Angela. En Daniel ging daar af en toe wat materiaal lenen. Maar de vonk sloeg pas definitief over tijdens een dansavond op de kermis in Koekelare. Het echtpaar trouwde op Valentijn 14 februari 1958 voor de wet in Aartrijke en daags nadien voor de kerk. “Valentijn werd niet gevierd zoals nu”, bekent Angela. Beiden waren harde werkers en vooral Daniel wist van geen ophouden. Het landbouwbedrijf groeide van 600 varkens tot ruim 5.000 stuks toen hun pensioen wenkte. Maar tussen al die noeste arbeid door, vond Daniel nog tijd om een nieuwe woning te bouwen, want huizen bouwen was zijn passie. Hij kocht enkele hectaren landbouwgrond waar hij een varkensstal en een huis op mocht bouwen en breidde zo zijn patrimonium uit. Daniel bouwde op die manier maar liefst acht huizen.