Briljant voor Janny en Gustaaf: “Gelukkig en blij met elkaar”

Janny Boudry (85) en Gustaaf Vanhecke (87) trouwden op 20 november 1959 op het gemeentehuis van de heksengemeente Beselare. 65 jaar later was het feest op hun knus appartement in het Binnenhof, waar ook schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie aanwezig was om het briljanten koppel namens de stad van harte te feliciteren.

“Ik heb de grote liefde niet ver gezocht”, lacht Gustaaf. We woonden schuin tegenover elkaar in Beselare. We zagen elkaar dus heel regelmatig en beetje bij beetje zijn we dichter bij elkaar gekomen. De echte vonk sloeg over op het trouwfeest van mijn oudste broer Frans.”

De ‘rattenpakker’

Gustaaf was eerst textielarbeider bij de firma Jonckheere-Vansteenkiste in de Guido Gezellelaan en de laatste 20 jaar van zijn loopbaan werkte hij bij de groen- en milieudienst van de stad Roeselare. Velen zullen hem als ‘de rattenpakker’ wel gekend hebben.

Na haar huwelijk bleef Janny thuis om voor haar drie kinderen: Heidi, Inge en Lieven te zorgen. Eens de kinderen schoolplichtig, ging ze aan de slag als textielarbeidster: eerst bij de spinnerij Cornelis-Wyckhuyse en later bij tapijten Louis Depoortere die toen nog een vestiging had in het huidige Fabriekspand. Janny en Gustaaf zijn de oma en opa van Liesbet, Stef, Michael, Lyn, Chenny en Gregory. Onderussen zijn ze de trotse overgrootouders van vier achterkleinkinderen. De jubilarissen doorkruisten met hun caravan heel Europa. “Soms deden we wel zes verschillende campings in een jaar”, zegt Janny.

Toppunt van rust

“We zijn in Spanje en Portugal geweest. Maar ook het zuiden van Frankrijk en de Belgische kust waren favoriete vakantiebestemmingen. Nadien heeft ons mobiel huis een vaste stek gevonden op een vakantiepark in Lombardsijde, waar wij vaak naartoe trokken. Genieten van de zee en een lange strandwandeling was voor ons het toppunt van rust”, vertellen deze levensgenieters. Ze wonen sinds een viertal jaar op een knus appartement met assistentie in het Binnenhof. “Gustaaf sukkelt wat met de gezondheid, maar we zijn gelukkig en blij met elkaar en met elke dag die komt”, zegt het briljanten koppel in koor. (AD)