Briljant voor grootouders van kersverse burgemeester Louis Vanderbeken

Roland Vanderbeken (89) en Diana Bossuyt (88) uit de Conciencelaan vierden de 65ste verjaardag van hun huwelijk. Voor de kersverse burgemeester Louis Vanderbeken (28) was het de eerste hulde aan een briljanten koppel en dan nog zijn eigen grootouders.

Ten huize van Roland en Diana mocht de burgemeester zijn schepenen begroeten voor het officiële gedeelte van de viering. “Wij zijn al enkele weken 65 jaar samen, maar wachtten voor de viering tot onze kleinzoon officieel burgemeester is. Thans is het zo”, vertelde jubilaris Roland.

Kleinzoon Louis startte zijn huldewoord met “Beste Roland en Diana, beste opa en oma…’’. Hij was bijzonder goed geplaatst om een en ander over de jubilarissen te vertellen. “Beiden zijn geboren en getogen Deerlijkenaren. Mijn grootvader zag het levenslicht in de Vichtestraat en mijn oma in de Stationsstraat. Deze laatsten verhuisden later naar de Generaal Deprezstraat.”

Hij wist dat de vonk oversloeg tijdens een dansavond in de zaal Wit Paard in de Hoogstraat te Deerlijk. Deze zaal was zeer populair en dé uitgangslocatie voor jonge mensen. “Het trouwfeest had plaats in ‘De Gilde’ in het centrum van Deerlijk, toen uitgebaat door de oom van Diana.”

Na hun huwelijk woonden zij in de Vichtestraat en daarna in de Consciencelaan. Zij werkten beiden vooral in de textiel. Roland was vele jaren mekanieker bij Verstraete-Verbauwhede in de Waregemstraat te Deerlijk. Ook na zijn pensioen bleef hij nog enkele jaren actief in die branche.

Burgemeester Louis vertelde ook dat opa en oma graag op reis gingen. Roland deed het in functie van zijn werk en samen deden zij het als vakantie. De koning en koningin lieten een medaille en telegram bezorgen en van de gemeente waren er Deerlijkbonnen en pralines.

Na het ondertekenen van de bladzijde in het guldenboek werd er op deze uitzonderlijke dag een ‘briljanten foto’ genomen met kleinzoon burgemeester Louis bij zijn oma en opa. Daarna een receptie en lange babbel over lang vervlogen tijden. (MVD)