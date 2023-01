Brahma en Tara vieren goud

Brahma Dutta Wagle (68) en Tara Wagle (65) leerden elkaar op jonge leeftijd kennen via hun familie. Niet veel later, op 4 maart 1972 stapten ze in het huwelijksbootje in Nepal, waar het koppel afkomstig van is. Brahma werkte als zelfstandige en Tara was huisvrouw. Ze kregen samen drie kinderen: Asiti (42), Manil (40) en Dipti (32). Daarnaast hebben ze met Anmol ook een kleinzoon. Het gouden huwelijkspaar woont in de Wagenstraat. (foto JRO)