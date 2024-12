Arsenius en Eleonora zijn 70 jaar getrouwd en een platina koppel

Arsenius Dinneweth en Eleonora De Splenter vierden hun platina jubileum. Niet minder dan 70 jaar geleden stapten ze in het huwelijksbootje. Arsenius groeide op in Kanegem en trok elke dag te voet naar ‘t Gelove. Eleonora volgde les aan Regina Pacis. Het koppel leerde elkaar kennen in ‘Den Beiaard’ op de markt in Tielt. Ze trouwden en kregen zes kinderen. Er volgden negen kleinkinderen en 18 achterkleinkinderen. Het koppel is altijd een stelletje bezige bijen geweest, lid van vele verenigingen, maar sinds een jaar wonen ze in woonzorgcentrum Pitthem. Ook daar nemen ze nog altijd met veel plezier deel aan de activiteiten, zoals bingo en kaarten. Het koppel is er steeds graag bij. (LDW/foto WME)