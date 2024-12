Antonio en Adelaide blazen 60 huwelijkskaarsjes uit

Antonio Claridi (78) en Adelaide Gargiulo (78) werden ontvangen op het stadhuis voor hun 60ste huwelijksverjaardag. Ze kregen een geschenk van raadslid Stephanie Demeyer. Adelaide is geboren in Napels op 30 juli 1946. Ze volgde secundair onderwijs in Napels en werkte op haar vijftiende in een krantenkiosk. In België werkte ze in de school Ten Broele. Antonio is geboren in Napels op 21 mei 1946 waar hij lager onderwijs volgde. Hij baatte op zijn vijftiende een benzinestation uit. In België werkte hij in de bouw met marmer en vloeren.

Ze leerden elkaar kennen in de krantenkiosk en het benzinestation en trouwden op 8 november 1964 in Napels. Ze kregen 8 kinderen. Intussen zijn er 24 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen. Het geheim van hun lang huwelijk? “Elkaar graag zien in goede en slechte tijden en elkaar vertrouwen.” (Peter Van Herzeele/foto JVGK)