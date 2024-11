Antoine en Simonne vieren diamanten bruiloft

Antoine Castelein en Simonne Verheye werden op het gemeentehuis ontvangen ter gelegenheid van hun 60ste huwelijksverjaardag. “We leerden elkaar kennen op ons werk bij de firma Neyrinck-Holvoet”, vertellen ze.

Antoine (82) werd geboren in Tielt en groeide op aan ’t Vliegend Peerd in Meulebeke. “Omdat mijn ouders gedeporteerd waren, verbleef ik enkele jaren bij mijn grootouders en ging dan naar het St. Jozefsgesticht in Aarsele. Op mijn 14de werkte ik bij bakker Vandenberghe in Ingelmunster. Maar ik was allergisch aan bloem en mocht beginnen bij jutebedrijf Vandenavenne in Ingelmunster. Na mijn legerdienst in Duitsland ging ik aan de slag bij Neyrinck-Holvoet en in 1975 bij Nelca.”

Simone (79) werd geboren in Vandieul in Frankrijk. Toen ze 1 jaar was verhuisde het gezin Verheye naar de Kwadestraat in Lendelede. “Na de lagere school werkte ik al op mijn 14de bij de firma Neyrinck-Holvoet waar ik in 2000 door een knieletsel noodgedwongen moest stoppen.”

Simone en Antoine leerden elkaar kennen op ’t werk bij Neyrinck’s. “Nadien zagen we elkaar in de Germinal in Izegem en dat was het begin van ons liefdesverhaal. Na een vrijage van een jaar trouwden we op 18 september 1964 voor de wet in ’t Oud Stadhuis bij Germaine en ’s anderdaags was er ons kerkelijk huwelijk.”

Simone en Antoine hebben 1 dochter Nancy en zijn de trotse grootouders van Anthony, Beverly en Timothy (die jammer genoeg overleden is). Ondertussen werd op 1 januari 2024 hun achterkleinkindje Suzy geboren.

Fervent fietser

Antoine was vroeger een fervent fietser en legde een indrukwekkend parcours af door Corsica, Noorwegen, Frankrijk en Zweden. “Mijn hoogtepunt was echter een fietstocht in 1984 met de Roeselaarse wielertoeristen naar Rome waar we aan paus Johannes Paulus II in zijn pausmobiel een wielertrui afgaven en bedankt werden in het Nederlands. Ik organiseerde ook vele dagtochten voor Okra en ging dan met Simone op voorverkenning om het middagmenu te proeven.”

Sinds 10 februari wonen Simone en Antoine op het pleintje aan Hoog Einde. En ook hier houdt Antoine de tuinperkjes netjes. (IB)