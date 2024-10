Annie Verhaeghe en Noël Verbrugghe zijn gouden paar

Annie Verhaeghe en Noël Verbrugghe stapten op 10 augustus 1974 in het huwelijksbootje. Het koppel is inmiddels vijftig jaar getrouwd en werd daarvoor in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur.

Annie is een geboren en getogen Moorsleedse. Ze zag het levenslicht op 8 juli 1953 en groeide als enig kind op in de Slypsstraat in Moorslede. Zowel haar lager als middelbaar onderwijs volgde ze in Ten Bunderen in Moorslede. Na haar studies snit en naad ging ze aan het werk. In 1996 kon ze aan de slag in de biliotheek van Moorslede. Daar zou ze tot 2018 werken. Annie is een fervente wandelaar.

Noël werd geboren op 7 maart 1954 en groeide op in Beselare. Hij liep in die gemeente ook lagere school. Voor zijn middelbaar trok hij naar Sint-Lucas in Menen waar hij de richting houtbewerking volgde. In zijn eerste jaren na school werkte Noël als meubelmaker bij Verfaillie in Moorslede. Later ging hij aan de slag als schrijnwerker bij Kijk en Bouw. In 1980 maakte Noël een carrièreswitch en startte hij bij de gemeentelijke politie van Moorslede. Hij was er tot zijn pensioen in 2012 werkzaam. Noël deed vroeger aan atletiek. Vandaag de dag is hij nog steeds een fervent kaarter.

twee kindeen

Annie en Noël leerden elkaar kennen in feestzaal ‘De Werkerkring’ in Geluwe. Het was liefde op het eerste gezicht en Noël zette de eerste stap. Noël en Annie waren drie jaar verloofd en gaven elkaar in 1974 hun jawoord. Veertig jaar later, op 14 augustus 2014, hebben zij hun huwelijksfeest overgedaan.

Na hun huwelijk bleven Annie en Noël even inwonen in de ouderlijke thuis van Annie in de Slypsstraat. In 1996 verhuisden ze naar hun woning in de Iepersestraat. Het gouden echtpaar kreeg twee kinderen: Natalie en Sofie. Met Manon, Arthur en Romane zijn er ook drie kleinkinderen. (BF)