Anne-Marie en Willy zijn vijftig jaar getrouwd

Op 10 mei 1974 stapten Anne-Marie Verfaillie en Willy Verschoore in het huwelijksbootje. Het koppel is inmiddels vijftig jaar getrouwd. Het gemeentebestuur zette hen recent in de bloemetjes.

Anne-Marie en Willy groeiden beiden op in de gemeente. Anne-Marie werd geboren op 7 juli 1954 in Roeselare, maar woonde samen met haar ouders en vier zussen in Dadizele. Op haar 14de ging ze aan de slag in een kruidenierswinkel. Daarna werkte ze bij bakkerij Nollet. Eenmaal getrouwd met Willy werkte ze negen jaar bij meubelfabriek Verfaillie. Daarna combineerde ze de job van poetsvrouw in Ten Bunderen met die van dienstbode voor Reizen Patteeuw. Willy is een geboren en getogen Moorsledenaar. Hij groeide op als voorlaatste in een groot gezin met acht kinderen. In het VTI in Roeselare volgde Willy de richting mechanica. Daarna werkte hij zo’n 30 jaar in een spaanderplatenfabriek in Hooglede als onderhoudsmecanicien. Na één jaar bij deegwaren Soubry was hij de laatste tien jaar van zijn beroepscarrière aan de slag bij VTC, een bedrijf gespecialiseerd in het inrichten van bestelwagens.

Willy en Anne-Marie kwamen elkaar voor het eerst tegen in de toenmalige zoo in Dadizele, maar hun liefdesverhaal startte eigenlijk echt in Gasthof Rembrandt in Moorslede.

Op 10 mei 1974 gaven ze elkaar in Dadizele hun jawoord. Na hun huwelijk ging het koppel in de Iepersestraat in Moorslede wonen. In 1979 verhuisden ze naar hun woning in de Ooststraat. Ze kregen één dochter, Liesbeth. Inmiddels zijn er met Jarne en Yentl twee kleinzonen. Anne-Marie houdt van eens lekker te gaan eten of een terrasje doen. Willy is erg geïnteresseerd in fotografie. (Bert Feys)