Anne-Marie en Geert vieren vijftigste huwelijksverjaardag: Goudvissen voor gouden paar

Op 15 november 1974 huwden Anne-Marie Vanneste (71) en Geert Corne (73), het huwelijk stond als in de sterren geschreven. Beide families waren heel aanwezig in het verenigingsleven dat zich in de nabije buurt van ‘De Bond’ afspeelde. Beiden gingen ze naar de Chiro waar ze jarenlang lid waren en de kiem voor een later huwelijk werd geplant.

“Ik was bevriend met haar broer Wilfried”, vertelt Geert. “Ik kwam er dan ook vaak aan huis, steeds langs de brede poort de koer op. Op een dag was het zover, ik kwam me presenteren als lief van Anne-Marie. Was het misschien door de stress, maar ik ging niet binnen langs de poort en belde aan de voordeur. Vader Albert deed open, keek me aan en zei we hebben hier een poort ook! Ze hadden ondertussen al door dat de zus mij gaandeweg meer interesseerde dan de broer.”

Kookploeg

Nog enkele jaren bleven ze de Chiro trouw. In 1975 waren er enkele leidsters te kort, Anne-Marie en Christine Dejonghe werden gevraagd als vervangsters. Ook de echtgenoten Geert en Jozef Gryspeert mochten mee als extra kookploeg. Er bestaat nog steeds twijfel dat hun hulp de kookploeg ten goede kwam. De jaren daarop waren ze wel beiden op post als kookouder.

Geert was 34 jaar lang onderwijzer in Bissegem, op het eerste jaar na steeds in het eerste leerjaar. Het rijk verenigingsleven op en rond De Bond bleef hem boeien. De eerste stappen bij toneelkring Pogen zette hij in 1981. Als tenor, later als bas, zong hij 36 jaar bij koor Echo. En als spits bij de Lilliboys was hij een gesel voor de verdediging.

Wafelenbak

Anne-Marie werkte 26 jaar lang als verpleegkundige bij het huidige AZ Delta in Menen. Bij de afdeling interne geneeskunde, later bij de geriatrie. Ook Anne-Marie zat niet stil, iedere woensdag komen de kleinkinderen eten bij oma. Om de 14 dagen was er wafelenbak na school. Samen genieten ze nog steeds van een flinke wandeling.

Er kwamen drie dochters: Nele (46), Hanne (43) en Ine (37). De kleinkinderen zijn Bente (20), Vere (18), Noor (18), Mauro (14), Frauke (14), Lana (12) en Mila (10). Van de kinderen en kleinkinderen kregen ze 50 gouden cadeaus waaronder een gouden biersleutel, gouden chocolade, een pakje solo en zelfs twee goudvissen.