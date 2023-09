Andrea en Gilbert varen in een briljanten huwelijksbootje

Gilbert (82) is geboren in Houthulst, Andrea (83) is geboren in Klerken.

Het paar leerde elkaar kennen in het café van de ouders van Andrea. Na een verkering van amper acht maanden huwde het paar op 28 september 1963. Na zes maanden in te wonen bij de ouders van Andrea, verhuisden ze naar het huis in de Sint-Hubertusstraat, waar ze nu, 60 jaar later, nog altijd wonen. Drie kinderen kwamen het gezin verrijken: Dorine, Carine (gehuwd met gemeenteraadslid Ronny Goderis) en Chris (gehuwd met Greta Huyghe). De kleinkinderen zijn: Joline en Pieter, Dieter en Lotte, Wouter en Florence, Miguël en Kimberly, Laurent en Annelien. De achterkleinkinderen zijn: Dilano, Loïc, Liselle, Liam en Elena en er is nog een klein wondertje op komst.