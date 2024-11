André en Rosa vieren goud

Rosa Vandeputte en André Tant trouwden op 23 augustus 1974 en mochten dus hun gouden huwelijksverjaardag vieren.

Ter gelegenheid van dit jubileum werden ze uitgenodigd op het gemeentehuis voor een receptie. Rosa en André kenden elkaar al enige tijd, maar op de Firtel in Zulte sloeg de vonk echt over, intussen meer dan vijftig jaar geleden. Na hun huwelijk gingen ze in de Hoevestraat in Machelen wonen. Ze kregen samen één zoon. Het koppel werkte samen in hun bedrijf dat in koeltechnieken doet, André is zelfs nog steeds niet helemaal op pensioen.