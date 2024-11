André en Oda delen al 65 jaar samen lief en leed

André Claeys (87) en Oda Verkest (84) vierden onlangs hun vijfenzestigste huwelijksverjaardag: ze gaven elkaar hun jawoord op 24 oktober 1959. “Oda werkte in het seizoen als kamermeisje in Pension Good Luck in de Vondellaan, en ik kwam daar als bakkersgast regelmatig brood en pistolets leveren. Zo sloeg op een dag de vonk over, en ze is gebleven”, vertelt André.

Zijn vader Jerom was destijds de uitbater van café ’t Oud Gemeentehuis in Vlissegem, nu De Witte Doorn. “Oda groeide op in Moeskroen, maar we zijn samen in Stalhille gaan wonen toen we getrouwd waren. In 2013 zijn we verhuisd naar De Haan”, aldus André, die bijna tien jaar voor de Nederlandse Spoorwegen en daarna, van 1971 tot aan zijn pensioen in 1996, nog vijfentwintig jaar als bediende voor de NMBS heeft gewerkt.

Oda en André kregen samen twee zonen: in 1960 werd Freddy geboren, in 1962 kwam Johan erbij. Aan Johan is overigens een groot voetbaltalent verloren gegaan, als we vader André mogen geloven. “Hij heeft, toen ik nog bij de Nederlandse Spoorwegen werkte, zelfs een tijdlang bij de jeugd van Feyenoord gespeeld. De kleine Cruijff, zo noemden ze hem daar.”

Zelf was André meer van de kroegsport: op zijn vijfenzeventigste werd hij nog Belgisch biljartkampioen. (WK)