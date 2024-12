Albert Goddefroy en Denise Bultinck vieren briljanten huwelijk

Albert Goddefroy (89) en Denise Bultinck (84) vierden hun briljanten huwelijksjubileum. Denise, afkomstig uit Jabbeke, groeide op als jongste van twee in een poulierzaak en werkte later in een Brugse bakkerij. Albert, uit een groot Brugs gezin, begon op zijn veertiende in dezelfde bakkerij in de Brugse wijk Christus-Koning. Daar ontmoetten ze elkaar dankzij een wel heel bijzonder ‘ongelukje’ – een botsing met een klapdeur en een gevallen taart. Ondanks het gefoeter volgde een eerste date in de cinema, en de rest is geschiedenis. In 1959 traden ze in het huwelijk, en drie jaar later startten ze hun eigen bakkerij in Nieuwpoort-Bad. Met toewijding bouwden ze aan een uitstekende reputatie. Hun zoon Geert en schoondochter Greet namen later in 1991 de zaak over en bakten er op 12 november hun laatste brood. Albert en Denise genieten nu van hun familie, met kleindochter Shauny als oogappel. (PG/foto IV)