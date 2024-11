Huldiging voor Egemse Sint-Elooisdeken Geert

De Egemse Sint-Elooisgilde verzamelde voor de huldiging van hun deken, een eer die dit jaar te beurt viel aan Geert Vergote. Vanaf 9 uur werden alle leden door deken Geert en zijn vrouw Monique uitgenodigd in CC Het Buurthuis voor een gezellig samenzijn met lekkere boterhammen met koffie en een hartverwarmend likeurtje. Van daaruit ging het in stoet, onder begeleiding van De Verbiestieboys, naar de Sint-Germanuskerk voor de eucharistieviering. Nadien werd een bezoek gebracht aan De Peerdekes en café Het Torenhof. ‘s Avonds kwam iedereen opnieuw samen in Shamrock in Tielt waar de dag werd afgesloten met een lekker diner met nadien muziek en dans tot in de vroege uurtjes. (JG/foto Jan)