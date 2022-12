Huizen kraken en barsten tijdens werken aan de Ringlaan in Wenduine

Al minstens twaalf bewoners van de Ringlaan in Wenduine klagen over barsten en scheuren in hun woningen wegens de werkzaamheden. Jacky Genisse wordt zelfs geconfronteerd met een vloerverzakking van vier centimeter, Alex Jonckheere kampt met schade binnen en buiten zijn huis. “De aannemer schuift alle verantwoordelijkheid van zich af”, zuchten de boze bewoners.

De heraanleg van de Ringlaan in Wenduine is een dossier dat vele buurtbewoners al jaren grijze haren bezorgt. “De werken moesten normaal gezien twaalf jaar geleden al beginnen”, zegt bewoner Alex Jonckheere. “Maar de aannemer ging failliet en diegene die de zaak overnam werkte slecht en moest zijn activiteiten stilleggen.”

“Pas twee jaar geleden is aannemer Verhelst met die klus gestart. In fasen: vorig jaar het deel van het rond punt tot aan het Duinenpad, na de zomervakantie 2022 het resterende deel tot aan het kruispunt met de baan naar Brugge.”

Barsten

“Mijn huis bevindt zich aan het kruispunt met de Tennislaan, in het tweede deel. Ik werk in Brugge, vertrek ‘s morgens vroeg en kom pas ‘s avonds, als het weer donker is, thuis. Ik had al gemerkt dat de straat en de huizen daverden, telkens als er 80-tonners passeerden. Maar pas toen ik vorige week een dagje thuis werkte, bemerkte ik de barsten in mijn gevel.”

Scheuren in de buitengevel.

“De aannemer wast zijn handen in de onschuld: omdat er voordien geen plaatsbeschrijving gedaan werd, kunnen we niet bewijzen dat de schade te wijten is aan de werken! Ik ben vorig weekend zelf eens rond geweest en heb aangebeld bij mij buren. Heel toevallig vertonen twaalf huizen gelijkaardige, recente barsten! En er heeft nu zelfs iemand gebeld wiens woning schade opliep gedurende de eerste fase van de werkzaamheden en al die tijd gezwegen heeft….”

Infoavond

“Op donderdag 8 december organiseert het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, de opdrachtgever van de werken, een infoavond voor de buurt in zaal Wielingen. Welnu, er zijn minstens twaalf buurtbewoners die eenzelfde agendapunt willen behandeld zien: de schade aan hun huizen!”

“Het is echt om bij te huilen: het huis dat mijn grootvader in 1949 liet bouwen, werd een tiental jaar geleden volledig gerenoveerd, enkel de buitenmuren zijn blijven staan. Voordien, vijftien jaar geleden, was er al een verzakking in de riolering, met als gevolg dat het water uit de oprit van mijn garage niet degelijk kon afvoeren. Bij de renovatie heeft Farys dan, als tijdelijke oplossing en in afwachting van de werken die toen al geprogrammeerd stonden en telkens uitgesteld werden, mijn huis ontkoppeld van de Ringlaan en aangesloten op de Verenigde Natiënlaan!”

Dompelpomp

“Farys heeft een schacht en een dompelpomp geplaatst, maar ook een afvoerbuis klaargelegd, die dient gekoppeld te worden aan nieuwe riolering in de Ringlaan. Telkens als de vlotter blijft steken, heb ik water in mijn garage die ik dus al twaalf jaar niet kan gebruiken”, aldus Alex Jonckheere.

Kraken binnen in een woning.

Overbuurman Kurt Vermote liep al schade op tijdens de eerste fase van de werken in 2020: “Wij hebben ons huis volledig gerenoveerd in 2017 en de ondergrondse garage waterdicht gemaakt. Die bleef droog tot die twee keer kort na elkaar onder water liep tijdens de werken van 2020. Kort nadien begon er in de winter water op te steken tussen de waterdichte meuren en onze betonnen vloerplaat.”

“Er kwamen daardoor ook kleine scheurtjes in de vloerplaat. Nu, bij de aanvang van de nieuwe werken, zijn de barsten groter en langer geworden en komt het water naar buiten langs de barsten. Wij hebben bij de aanvang van de eerste werken een plaatsbeschrijving laten maken door een beëdigd schatter, maar werden in de steek gelaten door onze verzekeraar. Alle materialen zijn vergoed behalve de schade aan de vloer. En die schade wordt alsmaar erger door de werken.”

Het gementebestuur, aannemer Verhelst Group, het Agentschap Wegen en Verkeer maar ook Farys en Aquafin zullen overstelpt worden met kritische vragen en eisen tot schadevergoeding door de buurtbewoners.

Vloer verzakt

De woning van Jacky Genisse is er het ergst aan toe. Jacky getuigt: “Ik vertoef zeven maanden per jaar in het Spaanse Rosas, waar ik een minigolf en een horecazaak met Belgische bieren uitbaat. Begin deze maand, toen ik terug thuis kwam, zag ik dat mijn vloer maar liefst 4 centimeter verzakt was. In september, toen ik eventjes in Wenduine was, was daar nog geen sprake van!”

“Aanvankelijk dacht ik dat die verzakking te wijten was aan twee machines die funderingen geplaatst hebben in de straat. Maar een landmeter zei mij dat de reden is dat kranen op rupsen te snel, in tweede versnelling, rijden op de werf. De bodem bevat veel turf en is veerkrachtig, wat het gedaver en de schade verstrekt.”

Geen bewijs?

Aannemer Verhelst Group heeft in een email aan Jacky Genisse het volgende gemeld: “In eerste instantie wensen wij ons te excuseren voor de overlast die dergelijke infrastructuurwerken steeds meebrengen. Dagelijks investeren we in de meest vernieuwende werftuigen en technieken om de overlast van de omwonenden zo beperkt mogelijk te houden.

“De aansprakelijkheid van de Verhelst Group in dit dossier wordt betwist. Infrastructuurwerken kunnen dergelijke verzakking niet veroorzaken, zeker niet gelet op het feit dat er op deze werf niet wordt bemaald. Wanneer er bemaling zou plaatsvinden zou men dergelijke verzakking gebeurlijk wel kunnen verklaren, hetgeen hier echter niet het geval is.”

“Het is aan u om het bewijs te leveren van een fout of onvoorzichtigheid door de aannemer, van de aard en omvang van de schade én het causaal verband tussen de fout en de gereclameerde schade. U slaagt er niet in ook maar het begin van bewijs te leveren. Op basis van huidige informatie kan de Verhelst Group dan ook niet tussenkomen in dit dossier….”