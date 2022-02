Huisartsenpraktijk Oudenburg vindt nieuw onderkomen aan overkant van de straat

Dokters Stern Bossier (34) en Tom Lagaert (31) krijgen eindelijk een ruimere huisartsenpraktijk in Oudenburg. Ze steken letterlijk de straat over en nemen hun intrek in het voormalige KBC-gebouw. Daar komen acht praktijkruimtes, en dat was nodig: sinds Oudenburg twee artsen verloor, zijn de twee verantwoordelijk voor maar liefst vierduizend patiënten.

Oudenburg verloor in korte tijd twee huisartsen en daardoor moesten heel wat inwoners op zoek naar een nieuwe dokter. Heel wat van hen kwamen bij huisartsenpraktijk Mediburg terecht, in de Westkerksestraat. Het gevolg is dat dokters Stern Bossier (34) en Tom Lagaert (31) nu instaan voor maar liefst 4.100 patiënten.

“Wij hebben uiteraard heel hard gemerkt dat mensen naar een nieuwe huisarts op zoek gingen”, zegt dokter Bossier. “Het werd hier dan ook heel erg druk. Het deed de ronde dat we zelfs een patiëntenstop hadden ingevoerd, al hebben we nooit mensen uit Oudenburg geweigerd. We merken nu wel aan alles dat de praktijk uit zijn voegen aan het barsten is.”

Beste omstandigheden

Stern begon die praktijk zelf in oktober 2014. Dokter Tom sloot exact drie jaar later aan. Nu verhuizen de twee dus samen. “We willen onze patiënten in de beste omstandigheden kunnen ontvangen en behandelen”, zegt Tom Lagaert. “Daarom waren we al een tijdje aan het uitkijken naar een ander pand. En uiteindelijk hebben we dat veel dichterbij gevonden dan we hadden kunnen verwachten.”

Het KBC-kantoor aan de overkant van de straat sloot namelijk de deuren. Stern en Tom zagen hun kans schoon om het gebouw te kopen en er een nieuwe praktijk te installeren. De plannen daarvoor zijn nu klaar en de werkzaamheden kunnen binnenkort beginnen. Maar Mediburg verhuist niet alleen, de praktijk wordt ook groter.

Vier artsen

“Er zullen vier huisartsen en één huisarts in opleiding zitten”, zegt Tom. “Daarnaast blijven ook onze twee verpleegsters aan boord. Verder zorgen we ook voor een ruimte voor een diëtist en een psycholoog, maar dat kunnen ook een podoloog of ergotherapeut zijn. Naar dat soort specialisten zijn we nog op zoek. Op die manier zullen we onze patiënten een behoorlijk allesomvattende behandeling kunnen geven en willen we evolueren naar een multidisciplinaire praktijk.”

De huisartsen hopen om op 15 november hun intrek te kunnen nemen in de gloednieuwe praktijk. “De hele coronacrisis was voor ons uiteraard razend druk”, luidt het nog. “We kloppen vaak erg lange dagen, maar we doen dat met plezier. Het feit dat er binnenkort huisartsen bij komen zal voor ons uiteraard ook wel een opluchting zijn.”

(TL)