‘Huis Camer’ kan vanaf januari 2025 gehuurd worden

De polyvalente ruimte van ‘Huis Camer’ op de site van de Hoeve Camer werd officieel geopend. “De nieuwe locatie staat open voor zowel organisaties, particulieren, verenigingen als bedrijven. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden”, zegt economieschepen Daan Mostaert.

De gemeente kocht in 1999 Hoeve Vercamer aan, met daarbovenop nog vijf hectare aanpalende grond. Aanvankelijk zou BIK Kuurne (Buurt Initiatieven Kuurne), die de hoeve in erfpacht had, er een socio-economisch project uitwerken, maar dat duurde te lang en de gemeente nam het initiatief zelf in handen. Een oude schuur werd verbouwd tot technische loods, er kwam een stal voor de diertjes van de vrijwilligers en op de plaats van de gesloopte hoeve kwam Huis Camer, een polyvalente ruimte met keuken en terras. Kostprijs: 1,2 miljoen euro. Volgens de oppositie te duur, voor het bestuur een mooi project dat ondanks de onvoorziene prijsstijgingen in de bouw toch moest verdergezet worden.”

Geluidsoverlast

“Huis Camer staat open voor iedereen”, vervolgt de schepen. “Er zijn verschillende huurtarieven en onze verenigingen zullen uiteraard minder betalen dan commerciële initiatieven en particuliere huurders, net zoals we in andere zalen werken. Er is geen limitatieve lijst met wat kan en niet kan. Belangrijk detail is vooral dat de activiteiten daar moeten afronden tegen 22 uur. Het is niet de bedoeling om daar fuiven te organiseren. Geluidsoverlast moet ’s nachts vermeden worden. De cultuurdienst zal oordelen of het aangevraagde evenement daar past of niet. De mogelijkheden zijn dus legio: een klein verjaardagsfeestje voor je kindje met zijn/haar klasgenootjes, een zomerbar door onze verenigingen, een vergadering beleggen, een familiebijeenkomst, noem maar op.”

Er wordt aangeraden om de wagen in het centrum te parkeren en te voet naar Huis Camer te gaan, gezien die afstand amper een kilometer bedraagt. (IB)

Meer info: www.lendelede.be/Huis-Camer. Reservaties kunnen vanaf 6 januari en reserveren doe je via de webshop of viacultuur@lendelede.be.