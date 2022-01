Houblonesse Hopscheutenjenever van Sowepo opnieuw gekroond tot ‘Best Belgian Genever’

De beste dranken ter wereld worden elk jaar gekroond op de World Drinks Awards. De organisatie reikt prijzen uit over verschillende categorieën van dranken zoals bieren, wijnen, allerhande sterke dranken en dus ook gins en jenevers en dat met inzendingen van over de hele wereld. Sowepo vzw, maatwerkbedrijf uit Poperinge, volgt zichzelf op als gouden medaillist op de World Gin Awards 2022. Hun erkende streekproduct Houblonesse Hopscheutenjenever werd opnieuw verkozen tot ‘Best Belgian Genever’ en dat voor het tweede jaar op rij.

Het erkende streekproductenmerk ‘Houblonesse’ van maatwerkbedrijf Sowepo bestaat nu al een 10-tal jaar. In 2020 behaalde de Hopscheutenjenever een zilveren medaille op de London Spirits Competition. In 2021 werd de Poperingse kwaliteit én originaliteit van hopscheuten geprezen met een eerste gouden medaille in de categorie Genever en tegelijkertijd een bronzen medaille in de categorie ‘Best Signature Botanical’ op de World Gin Awards.

“In 2022 mag Houblonesse een nieuwe erkenning op haar palmares schrijven. Met vier medailles op twee jaar tijd, waarvan 2 maal goud én de titel ‘Best Belgian Genever’, heeft het steekproductenmerk Houblonesse erkenningen in alle mogelijke legeringen voor haar hopscheutenjenever behaald. Daarmee verstevigen we onze internationale ambities met deze sterke drank op wereldniveau”, zegt Gunther Bamelis, algemeen directeur Sowepo vzw. “Geen ééndagsvlieg of lucky shot, deze prijs opnieuw winnen is de herbevestiging dat onze Houblonesse Hopscheutenjenever van topkwaliteit is. Een opsteker voor iedereen in onze organisatie die hiervoor zijn beste beentje voorzet.”

Internationale ambitie

Maatwerkbedrijf Sowepo trekt al jaren de kaart van circulaire economie met haar streekproductenmerk Houblonesse. “Om deze hopscheutenjenever en haar andere producten in het assortiment te vervaardigen, worden niet alleen hopscheuten gebruikt, maar ook stengels van hopscheuten, die anders worden weggegooid. Op die manier worden reststromen opgewaardeerd tot grondstoffen bestemd voor de primaire voedingsindustrie. Door ook nog eens mensen in te zetten die moeilijker hun talenten ontwikkelen op de reguliere arbeidsmarkt, zet Sowepo de MVO-gedachte (maatschappelijk verantwoord ondernemen) ‘people-planet-profit’ alle kracht bij.”

Met twee maal goud neemt Sowepo nog geen genoegen, want de ambitie ligt nog hoger. Door de nominatie van de Houblonesse Hopscheutenjenever als Country Winner, maakt deze Poperingse Jenever automatisch kans op de titel ‘World’s Best Genever’. Eind februari weten we of ook die titel kan binnengehaald worden. “We hebben een duidelijke strategie voor ons streekproductenmerk voor ogen om ons ‘kleine’ merk bekend te maken bij het grote publiek. We zijn volop aan het timmeren aan de internationale weg om onze ambities om te zetten in realiteit”, klinkt het bij Gunther Bamelis.

Proeven, kopen of verdelen?

Op 20, 21 en 22 maart 2022 vindt in Kortrijk ‘Tavola’ plaats, de kwalitatieve foodbeurs met specialisatie in de niche van de premium food & drinks. Sowepo is op deze internationale beurs standhouder met haar streekproductenmerk Houblonesse. Maatwerkbedrijf Sowepo nodigt je uit om op hun stand 1137A het knappe staaltje vakmanschap te degusteren. De ‘Beste Jenever van België’ kan je ook online bestellen op de webshop www.houblonesse.be of bij één van de verkooppunten. Voor B2B-mogelijkheden mailen naar: info@houblonesse.be. (LBR)