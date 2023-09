Houblonesse brengt de Beste Picon van Poperinge op de markt: “In elke fles zit het equivalent van 10 gram hopscheuten”

Houblonesse, het streekproductenmerk van maatwerkbedrijf Sowepo vzw uit Poperinge, werd vorig jaar verkozen door de vakjury tot beste picon met zijn ‘Piconesse’ op het ‘Feest van Picon en Reuzen’. Deze picon zullen ze nu ook te koop aanbieden. Op zaterdag 16 september in staat een exclusieve Piconesse tasting en pre-sale gepland.

Het assortiment van Houblonesse bevat dranken en ambachtelijke confiserie op basis van hopscheuten. Vorig jaar kregen ze de titel van ‘Beste Jenever van de wereld’, met de hopscheutenjenever van Houblonesse. Vorig jaar waagde maatwerkbedrijf Sowepo vzw zich aan een andere sterke drank toen ze hun kans waagden tijdens de eerste editie van ‘Feest van Reuzen en Picon’ georganiseerd door stad Poperinge.

Piconesse

Daarbij kon elke piconbrouwer uit de regio zijn of haar zelf gebrouwen picon laten proeven door het grote publiek. Met Houblonesse werd al even gedacht om een picon vin blanc – Houblonesse style op de markt te brengen. Sowepo schreef zich in met zijn ‘Piconesse’. “Wat toen gebeurde, konden we niet voor mogelijk houden. Piconesse werd meteen verkozen tot ‘Beste picon van Poperinge’ door de vakjury uit 68 deelnemende picons. Op snelheid gepakt zijn, zeggen ze dan”, aldus Danny Baert, financieel directeur in Sowepo én het creatieve brein – lees receptenmaker – achter Piconesse.

“Omdat we als kleine vzw nooit overhaast beslissingen nemen, maakten we een eerste echte ‘proefbatch’ van Piconesse voor Lekker Westhoeks in 2022. Dat Piconesse in de smaak viel, werd nogmaals bevestigd. Voor Sowepo was dit het startsein om nu echt wel werk te maken van een nieuwe Houblonesse telg… Eerst speelden we nog met het idee om een ‘light’ versie te maken met een lager alcoholpercentage, maar finaal werd beslist om toch voor de originele – de straffe versie van 19° – te gaan, vol van smaak”, zegt Danny.

10 gram hopscheuten

“Het verschil met een andere picon wordt gemaakt door de ingrediënten van topkwaliteit aan te vullen met onze eigen Joie op basis van hopscheuten. In iedere fles Piconesse zit dan ook het equivalent van 10 gram hopscheuten verwerkt. Een uniek product zonder weerga!” Exact één jaar na het Feest van Reuzen en Picon, is Piconesse marktklaar. De eerste twee flessen werden aan burgemeester Christof Dejaegher en eerste schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Loes Vandromme overhandigd.

“Het doet ons als stad Poperinge deugd dat we met dit event de inspiratiebron geweest zijn om Piconesse op de markt te brengen. Zo kan iedereen genieten van deze kwalitatieve aperitief”, aldus burgemeester Christof Dejaegher. “In Poperinge, als hoofdstad van het goede leven, klinken we graag met een goed gevuld glas samen met familie en vrienden. Als dat glas dan nog gevuld is met een streekproduct, dan smaakt dan nog zoveel beter. We zijn blij dat Piconesse het rijtje lekkers mag vervullen”, vult schepen Loes Vandromme aan.

Tasting en presale

Kennismaken met Piconesse en in primeur een fles meenemen naar huis is mogelijk op zaterdag 16 september. Tussen 10 en 12 uur heb je exclusief de kans om Piconesse te proeven en te kopen bij Sowepo vzw, vestiging Nederlandlaan 4 (doodlopende zijstraat van de Tsjechiëlaan). Bovendien worden de eerste 100 flessen vergezeld van een gratis Houblonesse product. Kopen kan bij AD Delhaize, Brewery shop St. Bernardus, Dranken Tommelin, Goeste Boetiek, supermarkt De Rynck of online via www.houblonesse.be. Afhalen in Sowepo of levering thuis is voorzien vanaf 18 september.