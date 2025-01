Hotel in Middelkerke biedt kamers aan voor koppels… die apart willen slapen

Het klinkt misschien gek, maar meer mensen staan tegenwoordig open om binnen een relatie apart te slapen, kwestie van een goeie nachtrust te hebben. Hotel Acropolis in Middelkerke pakt nu uit met twintig kamers waar je aan Sleeping Apart Together kan doen. Seksuologe Goedele Liekens is alvast fan.

In de Krokodielwijk in Middelkerke is Hotel Acropolis al sinds 2020 een gevestigde waarde, en profileren ze zich als ‘actiefste hotel aan de kust’, omdat je er tal van sportieve activiteiten kan doen in en rond het hotel. Maar wie actief is, houdt er ook maar beter een goeie nachtrust op na.

Het hotel zet voortaan ook in op een maatschappelijke trend: Sleeping Apart Together of SAT. Dat zijn kamers waar je niet één, maar twee dubbele bedden in vindt. De afgelopen jaren komt het onderwerp steeds vaker ter sprake, en raakt het uit de taboesfeer. Er heerst immers een vooroordeel dat apart slapen niet goed is binnen een relatie, terwijl slapen naast pakweg een hevige snurker wel nefast kan zijn voor de romantiek.

Grote vraag

Isabel Gryson, manager van Hotel Acropolis, was meteen gewonnen voor het idee. “De vraag naar SAT-kamers bleef opduiken bij onze klanten, en nam ook toe de afgelopen jaren. Daarom besloten we die te integreren in ons kamerbeleid.” Het hotel heeft nu een primeur beet in de Belgische hospitality markt. “Ons hotel biedt momenteel 20 SAT-kamers aan. Dat zijn 20 kamers met twee volwaardige dubbele bedden. De prijzen zijn vergelijkbaar met die van een suite met één dubbel bed. Voor een gelijkaardig comfort betaal je in veel hotels al snel een tweede kamer.”

De formule kan ook interessant zijn voor vrienden en voor koppels met kinderen. © GF

Het kan interessant zijn voor koppels, maar bij het hotel zien ze het ook breder. Ook twee vrienden die samen reizen kunnen zo een kamer delen, net als koppels met kinderen. Er is een perfecte balans tussen privacy en toezicht. Het zijn géén connecting rooms, want er is één voordeur en één kamersleutel.

Seksuologe Goedele Liekens is in elk geval fan van het initiatief en wil mee dat taboe doorbreken. “Apart slapen zou het begin van het einde zijn…”, aldus Goedele. “Onzin. Eén op de vier koppels slaapt apart met als resultaat een betere relatie. Het komt vaker voor dan je zou denken. Dat deze trend ook ‘sleep divorce’ wordt genoemd, vind ik niet fair. Alsof dit slaapritueel de doodsteek zou zijn voor een relatie. Onterecht! Voor intimiteit en erotiek is een hele nacht samen slapen echt niet nodig, hoor. Zie je aan het ontbijt een uitgerust, vrolijk koppel met een gigantische smile, dan weet je het wel”, glimlacht Goedele.

Info en reserveren kan via www.hotelacropolis.be.