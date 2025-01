Hotel De Castillion schenkt prijs ‘Mooiste Kerstversiering Brugge’ aan Kinderkankerfonds

Hotel De Castillion behaalde met zijn metershoge ‘gevel-kerstboom’ de tweede prijs in de wedstrijd ‘Mooiste Kerstversiering Brugge’, goed voor een cheque ter waarde van 500 euro. Deze cheque schonken ze vrijdag integraal aan de vzw Kinderkankerfonds.

“Met de kerstdecoratie wilden we niet alleen een magisch moment creëren voor onze gasten en bezoekers, maar ook iets terugdoen voor de gemeenschap. Door de prijs te schenken aan het Kinderkankerfonds hopen we een klein lichtpuntje te zijn voor gezinnen die door een moeilijke periode gaan. Dit initiatief ligt ons nauw aan het hart en sluit volledig aan bij de eindejaarsgedachte die we koesteren”, aldus zaakvoerders Joachim Meersseman en Delphine Christiaens. (CGRA)