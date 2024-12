Hotel Damier levert 100 cadeaus voor voedselbank De Vaart

Vorig jaar presenteerde Hotel Damier zelf het aanbod van eindejaarsgeschenken voor mensen die het minder breed hebben aan De Vaart, dit jaar trok voorzitter Wim Debonne zijn stoute schoenen aan en belde naar hoteleigenaar Catherine Debal. “Ze was direct bereid het initiatief te herhalen.” Zo leverde Damier voor een tweede keer, dankzij de steun van hun leveranciers, honderd cadeaus op dinsdag 17 december.

Met een tiental personeelsleden werden in Hotel Damier honderd eindejaarsgeschenken verpakt. “Het was voor ons ook een leuke bedrijfsactiviteit”, zegt medewerker Sam De Langhe. “De pakketjes bestaan uit giften van onze leveranciers: verzorgingsproducten, confituur, chocolade en handdoeken.”

Na nieuwjaar worden de cadeautjes verdeeld. “Vandaag was onze laatste bedeling in De Vaart en was het organisatorisch niet meer mogelijk om de geschenken te verdelen. Aangezien we enkel open zijn op dinsdagavond en woensdagvoormiddag – komende weken dus op kerstavond en -dag, idem voor oudjaar – zullen de pakjes even moeten wachten tot na de feesten”, legt Wim uit.

De vrijwilligers van De Vaart tijdens de levering van de geschenkpakketten van Damier. © MD

De geschenken van Hotel Damier zijn bestemd voor grotere gezinnen. “Doorheen het jaar verzamelt De Vaart ook andere attenties zoals keukenhanddoeken, koekjes en koffie in mooie blikken dozen, tafelversiering, aperitiefkommetjes, shampoo en zeepjes. Die gaan dan naar kleinere gezinnen of alleenstaanden”, vertelt secretaris Catherine Maes. “Zaken die gedoneerd worden, naast voeding, houden we apart voor dergelijke gelegenheden.”

De Vaart is een sociale kruidenier die voedselproducten herverdeelt onder mensen met het extra sociaal tarief. Naast voeding herverdelen ze ook luiers voor kinderen tot 3 jaar en hygiënische producten. Ze staan open voor allerlei soorten donaties. “We zien elke week 150 gezinnen, 300 in totaal. Ze komen om de twee weken. Behalve grote gezinnen, zij komen wekelijks. We verdelen zo’n 3000 kilogram voedsel per week”, aldus Wim.

“We zien vaak mensen met tranen in de ogen. Er is schaamte, dat is niet te onderschatten, daarom kiezen we voor een positieve sfeer. Een bezoek aan De Vaart moet tof zijn en we willen dat mensen zich waardig kunnen houden. We doen geregeld aan babbeltje in de rij. De verhuis naar de Deelfabriek aan de Rijkswachtstraat is een verbetering. De mensen staan niet langer op straat aan te schuiven en kunnen meer in anonimiteit de voedselbank bezoeken.”